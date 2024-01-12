Под землю медленно погружается жилой дом в Уссурийске

Жители Уссурийска обеспокоены состоянием одного из двухэтажных домов по улице Муравьева. Поводом послужил уровень осадки здания: нижняя часть фасада осыпается, а в подъезд и вовсе нельзя зайти, не пригнувшись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии