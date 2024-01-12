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Закон, порядок, государство

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Под землю медленно погружается жилой дом в Уссурийске

Под землю медленно погружается жилой дом в Уссурийске

Жители Уссурийска обеспокоены состоянием одного из двухэтажных домов по улице Муравьева. Поводом послужил уровень осадки здания: нижняя часть фасада осыпается, а в подъезд и вовсе нельзя зайти, не пригнувшись.

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