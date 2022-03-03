Госдеп США посчитал блокировку СМИ России способом «скрыть правду» по ситуации на Украине

Представители американского Госдепа называют «необоснованным» отключение от вещания радио «Эхо Москвы» и блокировку телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).
Представители американского Госдепа называют «необоснованным» отключение от вещания радио «Эхо Москвы» и блокировку телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).
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