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Госдеп США посчитал блокировку СМИ России способом «скрыть правду» по ситуации на Украине

Госдеп США посчитал блокировку СМИ России способом «скрыть правду» по ситуации на Украине

Представители американского Госдепа называют «необоснованным» отключение от вещания радио «Эхо Москвы» и блокировку телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

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