Кадыров получил новую награду

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал победителем премии Финансового университета при правительстве России: он получил первое место в номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона».
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