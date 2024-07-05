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Евросоюз может оштрафовать X на 6% от дохода

Евросоюз может оштрафовать X на 6% от дохода

Социальная сеть X Илона Маска попала в поле зрения Европейской комиссии. Платформу могут оштрафовать на 6% от ее общей прибыли из-за нарушения норм Евросоюза по контролю онлайн-контента, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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