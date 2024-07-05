Евросоюз может оштрафовать X на 6% от дохода

Социальная сеть X Илона Маска попала в поле зрения Европейской комиссии. Платформу могут оштрафовать на 6% от ее общей прибыли из-за нарушения норм Евросоюза по контролю онлайн-контента, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии