"Тинькофф Банк" размещает еврооблигации с доходностью 6,75% годовых"Тинькофф Банк" размещает субординированные бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах США, с доходностью в районе 6,750% годовых, сообщил источник на рынке.
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