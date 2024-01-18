Членство Федерации компьютерного спорта приостановлено в Международной организации из-за жалобы Украины

Членство Федерации компьютерного спорта России(RESF) в связи с открытием подразделений в Луганске и Донецке после жалобы Украины в четверг, 18 января, было приостановлено Международной федерацией киберспорта (IESF), – сообщают СМИ.
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