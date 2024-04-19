Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Ребята будут осваивать территорию Крайнего Севера Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что 14 столичных школьников и студентов колледжей стали участниками Большой арктической экспедиции.
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