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Царьград

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Путин оценил разработки "Нейри" в сфере биоэлектронной медицины

Путин оценил разработки "Нейри" в сфере биоэлектронной медицины

Президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде встретился с представителями компании "Нейри". Он оценил их инновации в области биоэлектронной медицины, включая нейроинтерфейсы для профориентации и технологии, применимые в медицине и сельском хозяйстве.

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