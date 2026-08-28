Путин оценил разработки "Нейри" в сфере биоэлектронной медицины

Президент России Владимир Путин в Нижнем Новгороде встретился с представителями компании "Нейри". Он оценил их инновации в области биоэлектронной медицины, включая нейроинтерфейсы для профориентации и технологии, применимые в медицине и сельском хозяйстве.
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