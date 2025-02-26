Трамп и палестинцы

Две недели назад Дауни представил свою инициативу: давайте временно вышлем всех палестинцев из подвергшегося бомбардировкам сектора Газа к их соседям, пока не будет проведен ремонт, то есть восстановление.
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