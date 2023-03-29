В Белом доме считают, что визит главы администрации Тайваня в США не помешает Байдену созвониться с Си Цзиньпином

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 29 марта, заявил, что визит главы администрации Тайваня в США не повлияет на планы Байдена созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщают СМИ В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Поездка главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты не повлияет на планы президента Байдена провести телефонные переговоры с председателем КНР.