РИА Новый день

208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    США и "демократичная" Европа забыла одну пословицу "Избавь меня Боже от дурных друзей - от умных врагов я сам избавлю...Киев потребовал ч...
  • Россиянин
    Что то мягкое наказание. Люди ведь уже потратили свои деньги. Надо наказывать гигантскими штрафами.Что бы не оправилс...В Салехарде магаз...
  • Россиянин
    Там что, проходной двор получается? Как так ребенок мог вообще выйти за территорию?В Екатеринбурге в...

В Белом доме считают, что визит главы администрации Тайваня в США не помешает Байдену созвониться с Си Цзиньпином

В Белом доме считают, что визит главы администрации Тайваня в США не помешает Байдену созвониться с Си Цзиньпином

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 29 марта, заявил, что визит главы администрации Тайваня в США не повлияет на планы Байдена созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщают СМИ В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Поездка главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты не повлияет на планы президента Байдена провести телефонные переговоры с председателем КНР.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх