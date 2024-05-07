Театр абсурда
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Театр абсурда

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В "оговорке" Кэмерона нашли тайный смысл: Reuters пришлось удалять свою статью после заявления Лондона по F-16

В "оговорке" Кэмерона нашли тайный смысл: Reuters пришлось удалять свою статью после заявления Лондона по F-16

Глава МИД Соединённого Королевства в своём интервью Reuters сделал заявление, которое может привести к началу третьей мировой войны.

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