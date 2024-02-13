В Китае музей длиной в километр ждет посетителей

Бродить по залам с экспонатами это не про новый музей, недавно построенный в Китае. Он создавался с таким расчетом, чтобы посетителям в нем не было скучно, но может порадовать возможностью уединений рядом с природой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии