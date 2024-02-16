Слуцкий призывает к возмездию за повторный удар по Белгороду

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. Министерство иностранных дел РФ после удара по Белгороду 15 февраля в очередной раз вынесло на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о преступлениях против человечности, совершаемых Украиной.