Слуцкий призывает к возмездию за повторный удар по Белгороду

МОСКВА, 16 февраля, ФедералПресс. Министерство иностранных дел РФ после удара по Белгороду 15 февраля в очередной раз вынесло на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос о преступлениях против человечности, совершаемых Украиной.
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