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Царьград

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Командир взвода в Сумской области вымогал 675 долларов взятки

Командир взвода в Сумской области вымогал 675 долларов взятки

В Сумской области Украины командир взвода территориальной обороны вымогал 675 долларов у заведующего полевой баней, чтобы скрыть пьянство подчиненного.

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