Песков высказался о причинах крушения самолета под Актау

Представитель Кремля посоветовал дождаться окончания расследования авиакатастрофы.<strong>До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах крушения самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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