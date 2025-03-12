Директор СВР Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф договорились о регулярных контактах спецслужб

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф договорились о проведении регулярных контактов с целью снизить уровень противостояния между Москвой и Вашингтоном.
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