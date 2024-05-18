RTL: Франция готовит специальных разведчиков для возможной отправки на Украину

Вооруженные силы страны формируют новое подразделение. Французские журналисты узнали о подготовке в стране нового подразделения, бойцов которого обучили вести разведку традиционными методами и с помощью дронов.
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