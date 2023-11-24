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День российского военного миротворца отмечают 25 ноября 2023 года

День российского военного миротворца отмечают 25 ноября 2023 года

День российского военного миротворца отмечают 25 ноября 2023 года Константин СентябрьЕжегодно в 25-е сутки ноября Вооруженные силы Российской Федерации и все россияне отмечают день отечественного военного миротворца.

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