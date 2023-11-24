День российского военного миротворца отмечают 25 ноября 2023 года Константин СентябрьЕжегодно в 25-е сутки ноября Вооруженные силы Российской Федерации и все россияне отмечают день отечественного военного миротворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии