RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Какая-то мать-одиночка вдруг типа "заплатила" сто миллионов! Господа нормальные,вы верите? Я нет! Мошейничество оно м...Адвокат Добровинс...
  • Eduard
    Ничего сложного,одно слово"мошейничество"!Адвокат Добровинс...
  • Юрий Зубрин
    Самая позорная страница в истории олимпийского движения!Сопостовима с 1932-1936 годами прошлого столетия....Бородавко: Бах ос...

В России призвали продавать типовые букеты по фиксированной цене к 1 сентября

В России призвали продавать типовые букеты по фиксированной цене к 1 сентября

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать мониторинг с целью предотвращения необоснованного завышения цен на цветы и букеты в преддверии Дня знаний, а также призвал выпустить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов с фиксированной ценой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх