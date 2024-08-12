В России призвали продавать типовые букеты по фиксированной цене к 1 сентября

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать мониторинг с целью предотвращения необоснованного завышения цен на цветы и букеты в преддверии Дня знаний, а также призвал выпустить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов с фиксированной ценой.