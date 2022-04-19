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Яна Романова: «Нужно повышать уровень теоретической подготовленности наших спортсменов. Это позволит повысить качество тренировочного процесса»

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова рассказала о своей научно-методической работе. – Яна Сергеевна, после окончания карьеры спортсмены выбирают путь в спортивную науку не слишком часто.

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