Ученые выяснили, откуда появляется «шестое чувство»

Представьте себе боксера, уклоняющегося от удара, музыканта, идеально угадывающего ноту другого исполнителя или водителя, ожидающего зеленый свет, — мозг можно рассматривать как удивительный инструмент, который постоянно предсказывает будущее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии