Израиль запустил проект канала «Бен-Гурион» одновременно с операцией в Газе, совпадение? Не думаем и вот почему...

Проект «Бен-Гурион» возник не вчера, в 1855 году, а в 1963 появилась трасса и обоснование. С тех пор Израиль несколько раз возвращался к этой идее (в 2021 объявил о готовности проекта), и вот сейчас, в разгар конфликта с Сектором Газа, несмотря на потери, заявил о начале стройки.