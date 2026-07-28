Оппозиция Молдовы требует отставки министра энергетики

Парламентская оппозиция выступила с требованием об отставке министра энергетики Дорина Жунгиету. Данное требование прозвучало на фоне заявлений правительства о предстоящем росте цен на природный газ и дизельное топливо.
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