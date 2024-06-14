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За рулем

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Интересная новинка из Китая: бюджетный автодом

Интересная новинка из Китая: бюджетный автодом

Марка Jetour позиционирует себя как производителя машин для путешествий. Она предлагает широкий набор туристических аксессуаров, а на Пекинском автосалоне выкатила фирменный прицеп для вылазок в дикую природу.

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