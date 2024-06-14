Интересная новинка из Китая: бюджетный автодом

Марка Jetour позиционирует себя как производителя машин для путешествий. Она предлагает широкий набор туристических аксессуаров, а на Пекинском автосалоне выкатила фирменный прицеп для вылазок в дикую природу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии