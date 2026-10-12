Назвала букву "Я" и выиграла. Сибирская учительница удивила Якубовича

Для самой учительницы поездка в Москву стала неожиданным приключением Учительница из новосибирского наукограда Кольцово Анна Васильева стала победительницей телешоу "Поле чудес" на Первом канале, назвав всего одну букву в финальном задании.
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