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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Назвала букву "Я" и выиграла. Сибирская учительница удивила Якубовича

Назвала букву "Я" и выиграла. Сибирская учительница удивила Якубовича

Для самой учительницы поездка в Москву стала неожиданным приключением Учительница из новосибирского наукограда Кольцово Анна Васильева стала победительницей телешоу "Поле чудес" на Первом канале, назвав всего одну букву в финальном задании.

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