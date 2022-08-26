Медведев назвал четыре основания для применения Россией ядерного оружия

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.