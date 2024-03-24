Новосибирская школьница высмеяла теракт в "Крокус Сити Холле"

Пользователи соцсетей возмутились поведению девочки. Многие стали угрожать расправой уже ей самой.В одном из телеграм-каналов, посвящённых новостям из Новосибирска, было опубликовано видео, в котором ученица одной из местных школ посмеялась над жертвами теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", случившемся вечером в пятницу, 22 марта.