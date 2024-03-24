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Новосибирская школьница высмеяла теракт в "Крокус Сити Холле"

Новосибирская школьница высмеяла теракт в "Крокус Сити Холле"

Пользователи соцсетей возмутились поведению девочки. Многие стали угрожать расправой уже ей самой.В одном из телеграм-каналов, посвящённых новостям из Новосибирска, было опубликовано видео, в котором ученица одной из местных школ посмеялась над жертвами теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", случившемся вечером в пятницу, 22 марта.

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