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Лукашенко заявил, что не хотел участвовать в выборах

Лукашенко заявил, что не хотел участвовать в выборах

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — сообщил он журналистам.фото: president.gov.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы государства в качестве кандидата.

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