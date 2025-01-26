Лукашенко заявил, что не хотел участвовать в выборах

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — сообщил он журналистам.фото: president.gov.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы государства в качестве кандидата.
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