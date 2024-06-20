Повышение цен на проезд в троллейбусах и трамваях в Уфе начнется с 1 июля

С 1 июля в Уфе изменятся цены на проезд в троллейбусах и трамваях. Согласно решению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам, стоимость одной поездки составит 35 рублей при оплате наличными или банковской картой, а по карте "Алга" - 31 рубль.