Конец Шенгена: власти Германии возвращают постоянный пограничный контроль Власти Германии подтвердили возвращение постоянного пограничного контроля на своих границах.
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Конец Шенгена: власти Германии возвращают постоянный пограничный контроль Власти Германии подтвердили возвращение постоянного пограничного контроля на своих границах.
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