Россиян ожидает затяжной кризис. Как пережить его с наименьшими потерями, рассказал экономист Хазин

Natalija Osminina

В любом случае США ждет Великая Экономическая депрессия, Гражданская война и распад на штаты. Скорее всего начало банковского кризиса американские элиты устроят уже в августе, чтобы к октябрю объявить о ЧС и отказаться от выборов. Ну а там, недалеко и до краха Мировой Финансовой системы.