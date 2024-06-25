Интересная жизнь с Vera Star Несмотря на все заверения властей в том, что "жить стало лучше, жить стало веселее", россияне этого почему-то не замечают.
Россиян ожидает затяжной кризис. Как пережить его с наименьшими потерями, рассказал экономист Хазин
Комментарии
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Natalija Osminina
В любом случае США ждет Великая Экономическая депрессия, Гражданская война и распад на штаты. Скорее всего начало банковского кризиса американские элиты устроят уже в августе, чтобы к октябрю объявить о ЧС и отказаться от выборов. Ну а там, недалеко и до краха Мировой Финансовой системы.
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11 час.
Gennady Sokolovsky
Какие, наХ, "фондовые рынки"??????????? Какие "ценные бумаги"????????????? Только в натуральном выражении - металл понятный, камни, и не надо ржать - продукты длительного хранения.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Соглашусь, ситуация у них - даже литературно не сказать. Только война могла БЫ им помочь. Старый бандитский вариант - убрать кредитора.
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2 час.
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