Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев выразил уверенность в стабильных поставках газа российской стороной на предстоящий осенне-зимний период 2023-2024 годов.
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