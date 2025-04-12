Колхозницы Уренского района запрягают 1800 быков и коров

На предприятиях Горьковской области разворачивается предмайское соцсоревнование. 13 апреля 1945 года газета «Горьковская коммуна» сообщала, что, например, на «Красном Сормове» сталевар Мартынов выполнил мартовский план за три недели, и «таких примеров у нас много».