Колхозницы Уренского района запрягают 1800 быков и коров

На предприятиях Горьковской области разворачивается предмайское соцсоревнование. 13 апреля 1945 года газета «Горьковская коммуна» сообщала, что, например, на «Красном Сормове» сталевар Мартынов выполнил мартовский план за три недели, и «таких примеров у нас много».
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