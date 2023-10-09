Право проведения Евро-2032 завтра отдадут Италии и Турции

Заявка этих двух государств так и осталась единственной. Как сообщает в соцсетях журналист Николо Скира, о том, что Италия и Турция примут финальный турнир чемпионата Европы-2032, УЕФА должен объявить завтра, 10 октября.
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