Влюбился в коллегу: как справиться, советы психологов

Что делать, если влюбился в коллегу? В политике некоторых компаний – строгий запрет на служебные романы: такие неформальные отношения между сотрудниками часто влияют на работу, и не сказать, что лучшим образом.
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