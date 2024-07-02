Байден осудил решение Верховного суда США об иммунитете Трампа

Global look press/Keystone Press Agency/Ting Shen - Pool via CNP Решение Верховного суда США по делу экс-главы Белого дома Дональда Трампа создает опасный прецедент и ведет к подрыву верховенства закона, заявил президент США Джо Байден.
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