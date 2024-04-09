Тормознул поезд, даже без фанты… (История про попытку проехать зайцем и почему повторю не скоро)

Когда меня спрашивают, какое у меня самое яркое воспоминание о Египте. Я не говорю о пирамидах, Ниле, древних храмах и лазурных пляжах, но я путешествовал непосредственно по Египту и посетил все важные города.
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