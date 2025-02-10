В Госдуму внесут законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесут законопроект, который предусматривает перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента для этой категории граждан предлагают повысить до 10 баллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии