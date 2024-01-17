В Смоленске Роспотребнадзор отреагировал на уличную торговлю возле торгового центра

Смоляне пожаловались в соцсети на то, что неизвестный мужчина продавал продукцию прямиком на столе Управление Роспотребнадзора по Смоленской области отреагировало на сомнительну торговлю у торгового центра в Смоленске.
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