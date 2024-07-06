Внучка Диснея заявила о прекращении донорства демократов, пока не сменят Байдена

Внучка Уолта Диснея, кинопродюсер и донор Демократической партии США Эбигейл Дисней заявила о намерении прекратить финансирование демократов, пока они не примут решение о снятии Джо Байдена из предвыборной гонки.
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