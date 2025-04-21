Квоту при поступлении в вузы могут получить пасынки и падчерицы участников СВО

Сейчас льгота действует только на родных детей бойцов спецоперации Смоленский сенатор Артём Малащенков стал соавтором законопроекта о предоставлении квоты на вуз для неродных (пасынков и падчериц) детей участников СВО - сейчас такой льготой пользуются только родные дети бойцов ВС РФ.