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Инопланетяне хотят украсть американское ядерное оружие

Инопланетяне хотят украсть американское ядерное оружие

Свежая статья в Daily Mail просто великолепна. В ней утверждается, что злобные и циничные инопланетяне крайне сильно заинтересованы в ядерном оружии землян и постоянно торчат над американскими ракетными шахтами и авиабазами.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
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1 д.
ХА
Харченко Александр
Я думаю, что инопланетяне следят за недоумками, чтобы они не натворили беды
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16 час.
Александр
Ну почему украсть, отобрать у ОБЕЗЬЯН &quot;гранату&quot;.
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6 час.

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