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Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ в Курской области

Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ в Курской области

Дандыкин назвал разгром ВСУ в Курской области лебединой песней Сырского Авантюра в Курской области, в результате которой Киев потерял десятки тысяч военных, вероятно, станет «лебединой песней» главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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