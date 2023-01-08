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Тарханов о матче «Левски» со «Спартаком»: «Против высказываются проевропейские журналисты, наверное. Простой народ не станет говорить, что не надо с кем‑то играть»

Александр Тарханов рассказал, что думают в Болгарии об играх с клубами из России. «Наверное, здесь против высказываются проевропейские журналисты.

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