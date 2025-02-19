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Безопасники банков рассказали, как ИИ угрожает деньгам клиентов

Безопасники банков рассказали, как ИИ угрожает деньгам клиентов

В Екатеринбурге сегодня собрались представители служб безопасности банков. На форуме «Кибербезопасность в финансах» они обсудили, какими способами пользовались злоумышленники в 2024 году, чтобы получить доступ к чужим деньгам, и что будет в «тренде» в 2025-м.

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