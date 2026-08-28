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Съехавший жених, двое чужих детей и тишина в Китае: что произошло в личной жизни Ирины Дубцовой

Съехавший жених, двое чужих детей и тишина в Китае: что произошло в личной жизни Ирины Дубцовой

Вокруг личной жизни 44-летней певицы Ирины Дубцовой снова шум. В медиа и социальных сетях активно обсуждают возможный разрыв артистки с гражданским мужем, бизнесменом Иваном Петренко: предприниматель уже съехал из её дома.

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