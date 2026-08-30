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«Теневой флот» РФ использует опасный маршрут, чтобы уберечь танкеры от захвата

«Теневой флот» РФ использует опасный маршрут, чтобы уберечь танкеры от захвата

Российский «теневой флот» совершает длинный обход вокруг Ирландии, чтобы избежать захвата. Об этом пишет британская газета The Sunday Times.

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