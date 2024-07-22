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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как сохранить бананы свежими дольше

За некоторыми исключениями, большинство из нас не любят коричневые мягкие бананы. Бананы становятся коричневыми из-за выделения через них природного этиленового газа, который вызывает созревание плодов и потемнение кожуры.

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