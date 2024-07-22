Как сохранить бананы свежими дольше

За некоторыми исключениями, большинство из нас не любят коричневые мягкие бананы. Бананы становятся коричневыми из-за выделения через них природного этиленового газа, который вызывает созревание плодов и потемнение кожуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии