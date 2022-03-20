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Индиан-Уэллс (WTA). Финал. Швентек сыграет с Саккари

Ига Швентек сыграет с Марией Саккари в финале турнира в Индиан-Уэллс. Сетка турнира здесь. BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 9 – 20 марта 2022 WTA 1000 Призовой фонд – 8 369 455 долларов Открытые корты, хард Финал Ига Швентек (Польша)  Мария Саккари (Греция) Дата проведения 20 марта, 23.

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