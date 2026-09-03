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Владимирские новости

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«Муром» сыграет на своем поле с «Велесом» в матче Кубка России

«Муром» сыграет на своем поле с «Велесом» в матче Кубка России

Матч состоится 9 сентября на стадионе имени Виктора Лосева в 17:00. Ранее «Муром» уверенно переиграл команду Медиалиги «2DROTS».

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